Victoria per il HCD en las ultimas minutas

Sonda, 21.1.2017, 22:18

SDA / Hugo Schär

Al club da hockey da Tavau han gidà dus gols en las ultimas minutas da sa distatgar in zic dal stritg. Per il HCD è quai stà la terza victoria en roda. 199 secundas avant la fin ha Dario Simion manà giu in sajet dal defensur Félicien Du Bois al 1:0.