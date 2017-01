Wawrinka mussa gnerva en ina battaglia da tiebreaks

Stan Wawrinka stat per la quarta giada en il quartfinal dal Australian Open. Il victur dal 2014 ha gudagnà la partida cunter il sid-tirolais Andreas Seppi (ATP 89), quai però be suenter ina battaglia da tie-breaks cun 7:6, 7:6 e 7:6.

En la proxima runda frunta Warinka uschia mardi proxim sin il Franzos Jo-Wilfried Tsonga, ch'ha gudagnà la partida cunter il Brit Dan Evans.

Murray sto far surprendentamain la valisch

Per il numer in dal mund Andy Murray perencunter è l'otgavelfinal la staziun finala. Il Scot ha pers la partida cunter il Tudestg Mischa Zverev (ATP 50) cun 5:7, 7:5, 2:6 e 4:6. Ordavant era gia il numer 2 dal mund Novak Djokovic crudà or dal turnier.

