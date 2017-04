Wiestner da nov en il cader naziunal

Il biatlet da Trin, Serafin Wiestner, fa part al cader naziunal a partir da la stagiun 2017/2018.

Sco Serafin Wiestner han era Benjamin Weger e Lena Häcki pudì far in pass dal cader A en il cader naziunal. Vinavant resta Selina Gasparin èn quest pli aut cader da biatlon. Quai mussan las selecziuns da Swiss Ski fatgas per la proxima stagiun.

Perencunter è Elisa Gasparin be pli en il cader B, quai suenter ch’ella è anc partida la davosa stagiun en il cader naziunal. Er da nov en quest cader B è Eligius Tambornino da Trun.

