Alligator Malans sto tschertgar in nov trenader

Oz, 11:27

Alligator Malans dovra in nov trenader per la stagiun che vegn. Suenter mo in onn e mez banduna il trenader actual Esa Jussila il club da unihockey grischun. Ord raschuns privatas turnian il trenader e sia famiglia en lur patria la Finlanda - scriva il club sin sia pagina d'internet.



Il contract da Jussila cun Alligator Malans avess valì anc in onn e mez. La stagiun actuala resta Esa Jussila scheftrenader. Il club grischun ha cuntanschì ils playoffs dal campiunadi. En il quart-final frunta el sin il rival chantunal Cuira Unihockey. RR novitads 11:00