Cuira 97 sut nova batgetta

La pausa d’enviern è a fin ed ussa vegni puspè serius per il meglier club da ballape dal Grischun, Cuira 97. Dumengia, ils 19 da mars, rolla la balla puspè en la segunda liga interregiunala, i va liber cun la runda da primavaira. Cuira 97 dat l’emprim gieu ordaifer encunter Uster.

La pausa d’enviern è vegnida in tup mument per Cuira 97, numnadamain gest lura cura ch’il club da la chapitala grischuna era sin in’unda da success. Avant la pausa ha Cuira 97 gudagnà quatter gieus en seria, quai suenter ina partenza mediocra en la nova stagiun. La finamira saja ussa da terminar la stagiun 2016/2017 en l’emprim terz da la tabella, di il president dal club, Sepp Müller. In plaz sisum la tabella saja strusch pussibel, per gliez manchia anc in zic la qualitad.

Jouke Faber tira las hottas

Cuira 97 cumenza la runda da primavaira er cun in nov trenader. Da nov dirigia l’Ollandais Jouke Faber ch’ha 55 onns l’ensemble da Cuira. El è il successur da Thomas Waser ch’ha bandunà il club d’in mument sin l’auter l’entschatta december, quai pervia da differenzas internas cun ils responsabels. Cun Jouke Faber ha il Club engaschà in anteriur giugader da Cuira ch’è il davos stà manader tecnic tar ils juniors da Cuira 97.

