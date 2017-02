EHC San Murezzan gudogna danovamain

Suenter il temp regular era la partida San Murezzan cunter il club da hockey Engiadina anc pari. En la prolungaziun han lura ils da San Murezzan fatg il gol decisiv ed uschia gudagnà il derby engiadinais.

L'emprim terz è ì a fin cun in pari. Ils gols al 1:1 han fatg Andri Riatsch en la segunda minuta per CDH Engiadina ed Adrian Kloos en la 16avla minuta per l'EHC San Murezzan.

Durant il segund terz è l'EHC San Murezzan ì en avantatg cun ils gols da Gianni Donati e Marco Tosio. Ils gols en la 21avla e 23avla minuta mainan ad in resultat intermediar da 3:2.

Il davos terz va a fin cun in pari 5:5. Per il CDH Engiadina han Andri Riatsch e Diego Dell'Andrino marcà, quai en la 42avla (Riatsch), 53avla e 54avla (Dell'Andrino) minuta. L'EHC San Murezzan ha fatg ils gols en la 43avla e 55avla minuta, quai tras Gianni Donati e Marc Wolf.

Uschia ha la prolungaziun stuì decider. En la 64avla minuta ha Rafael Heinz fatg il gol decisiv per l'EHC San Murezzan, che gudogna era quest derby engiadinais.

Reto Mayer e Roman Dobler han commentà live l'entir gieu e s'annunzià cun inserts e resumaziuns en il radio. Anna Caprez ha manà tras l'emissiun e fatg las intervistas cun valitaziuns da presidents e giugaders.

