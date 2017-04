Emrima balla da matsch per Piranha Cuira

En il mezfinal dal campiunadi Svizzer dad unihockey manca a Piranha Cuira anc ina victoria encunter Berna Burgdorf per far il pass en il final.

Suenter las emprimas duas partidas da mezfinal ch'èn adina vegnidas decisas cun be in gol differenza ha Piranha mussà sonda saira ina reacziun. L’equipa da la chapitala dal chantun Grischuna ha declassà Berna Burgdorf gist cun 10:0. Piranha è uschia cun ina chomma gia en il final. L'emprima balla da matsch per far tut cler ha Piranha Cuira dumengia suentermezdi a Burgdorf.

Gia sa qualifitgà per il final dals 22 d'avrigl è Dietlikon. L’equipa turitgaisa n'ha laschà a Winterthur nagina schanza e gudagnà la seria da mezfinal gist cun 3:0 victorias.

