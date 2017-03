A Partenz-Signuradi manca mo ina victoria per il final

La meglra equipa grischuna da hockey en segunda liga cumbatta encunter Dürnten per vegnir en il final.





En la seria da mezfinal dals playoffs en segunda liga ha Partenz-Signuradi gudagnà fin da qua gia duas giadas. L’equipa Grischuna che n'era betg partida sco favurita en la seria dal mezfinal encunter Dürnten ha victorisà l’equipa turitgaisa cun 3:2 e 2:1. Cun in'ulteriura victoria e l’equipa grischuna en il final da la segunda liga ed ha uschia la schanza da giugar per il titel.

La qualificaziun per il final n'è betg mo impurtanta perquai che Partenz-Signuradi ha pers las davosas duas stagiuns il final encunter Dürnten, dentant era perquai che l’equipa fiss cun ina victoria da la partida en la nova emprima liga. Lura avess l’equipa che n'aveva las ultimas stagiuns mai l’ambiziun da far in pass ensi la schanza da far part a la nova emprima liga. Ils responsabels da l’equipa grischuna han signalisà da vulair pruvar in stgalim pli aut.

