HC Partenz-Signuradi è campiun

Mardi, 28.3.2017, 22:36

Hugo Schär

Il club da hockey Partenz-Signuradi è campiun da la segunda liga regiunala. En il quart gieu da final cunter il SC Herisau ha l'equipa grischuna gudagnà cun 2:1 e realisà uschia la terza victoria en la seria da best of five.