Il CdH Engiadina sto bandunar la segunda liga

Suenter mo ina stagiun en la segunda liga da hockey sto il club da hockey Engiadina puspè far il pass enavos en la terza liga.

Engiadina n'ha betg gudagnà avunda puncts en la runda da relegaziun per restar en la segunda liga. Da las sis partidas da relegaziun ha Engiadina gudagnà be trais suenter 60 minutas. Memia pauc per pudair restar en la segunda liga. Era la victoria da 6 a 3 en la davosa partida cunter Ascona n'ha betg pudì midar quai. Quai perquai ch'il concurrent direct per la davosa plazza en la segunda liga, il SC Küsnacht ha gudagnà cunter Lai Valbella.

Engiadina era gia sa participà la stagiun passada al campiunadi en la terza liga. Lura aveva il CdH Engiadina dominà il campiunadi. La promoziun en la segunda liga la primavaira 2016 è stà la consequenza logica da quella dominanza. Il pass tranter la terza e la segunda liga è dentant stà memia grond. Durant questa stagiun ha l’equipa giu gronda fadia da s'etablir en la liga. Era durant la runda da relegaziun n'è quai betg gartegià als Engiadinais da far la differenza, cuntrari a Lai Valbella. Lai Valbella aveva gia avant la davosa runda segirà ses plaz en la segunda liga.

Il club da hockey Engiadina aveva gia la primavaira 2015 stuì far il pass da la segunda liga enavos en la terza liga.

Hockey regiunal: Playoff e relegaziun 2. liga (2017) Playoff











14.02.2017

20:00 EHC Schaffusa

-

EHC San Murezzan 5:3 16.02.2017 20:00 EHC San Murezzan

-

EHC Schaffusa

2:4 18.02.2017 18:30 EHC Schaffusa

-

EHC San Murezzan 6:2 Relegaziun











15.02.2017 19:45 CDH Engiadina

- HC Ascona

6:4 18.02.2017 20:00 EHC Lai

-

CDH Engiadina 6:2

22.02.2017 20:00 CDH Engiadina

-

SC Küsnacht 4:3 s.prol.

25.02.2017 20:00 SC Küsnacht

-

CDH Engiadina 8:6

01.03.2017

20:00 CDH Engiadina

-

EHC Lai 5:3 04.03.2017 20:00 HC Ascona

-

CDH Engiadina 3:6



