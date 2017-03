Il CDH Engiadina vul turnar en 2. liga

Oz, 15:29

Be gist in onn ha il CDH Engiadina giugà en la segunda liga. En la runda da relegaziun è Engiadina be rivà sin la terza plazza e sto uschia giugar la proxima stagiun en la terza liga. Il club vul dentant puspè returnar en segunda liga per s’etablir là a lunga vista.

Bild in Lightbox öffnen. En la runda da qualificaziun da la segunda liga ha il CDH Engiadina gudagnà be 3 da 18 gieus. Cun 11 puncts ha il club da l’Engiadina Bassa stuì ir en la runda da relegaziun. Er là han els fatg 11 puncts quai che ha tanschì mo per la terza plazza, vul dir la relegaziun en la terz liga. La suprastanza ha tegnì vi dal trenader En sumegliantas situaziun vegn savens fatg la dumonda sche il trenader saja anc il gist per la squadra senza success. Auters clubs han reagì, per exempel San Murezzan, ed els han midà trenader cun success. Sco quai che Marco Ritzmann, il president dal CDH Engiadina, ha ditg envers RTR n’èsi dentant nagin tema da relaschar il trenader. Quai era pervia da las finanzas. Cun relaschar in trenader che ha in contract stuess il CDH Engiadina a la fin pajar 2 pajas. En pli haja la suprastanza plaina fiduzia en il trenader Oldrich Jindra di Ritzmann, era pervia da sia lavur cun ils scolars ed ils juniors. Per returnar en segunda liga s’imaginescha Marco Ritzmann ina collavuraziun cun auters clubs da hockey en Engiadina. Laschar ir audio «CDH Engiadina». Avrir audio «CDH Engiadina» en player extern. Audio CDH Engiadina