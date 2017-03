Il siemi dal titel da campiun svizzer è puspè realisabel

La squadra da juniors dal EHC San Murezzan è sin buna via da daventar la victura da la stagiun 2016/17 tar la liga da Juniors Top. L'ultima giada è quai reussì a la squadra engiadinaisa avant 16 onns e la penultima giada avant 42 onns.

Ils juniors da San Murezzan giogan actualmain ils ultims gieus encunter las meglras squadras en lur liga ed han anc adina bunas schanzas da gudagnar il titel da champiun svizzer da quest onn. Per il EHC San Murezzan fiss quai ina victoria bainvesida che sa repetiss per la segunda giada en l’istorgia dal club, che ha 99 onns.

Del Curto, Triulzi....

La squadra da juniors – quella giada en la liga da «inter-juniors» – aveva cuntanschì il titel ils 2 da mars 1975. La partida encunter Martigny aveva lieu sin glatsch neutral a Wallisellen. Ils engiadinais han gudagnà il matsch cun 11:3.

Da la partida en la squadra eran nums ch’ins ha udì anc plirs onns suenter en connex cun il sport da hockey, per exempel Arno Del Curto, Marco, Giorgio ed Enrico Triulzi, Claudio Raffeiner u Alberto Rogantini.

Basa per ina carriera internaziunala

Per blers dals giugaders da quella giada ha il titel da champiun svizzer avri ina porta sin il martgà da hockey, ha declerà Andreas Duschletta – alias Mac – cun sfegliar en la documentaziun dal gieu decisiv. Suenter la victoria encunter Martigny hajan plirs giugaders bandunà il EHC San Murezzan per far carriera.

Ideal per palmarès d’in hockeyaner

Ils juniors da la squadra actuala da San Murezzan hajan uss il fieu e la voluntad da gudagnar la mastranza, uschè Rolf Camichel, il co–trenader da la squadra Juniors Top.

Ed ina victoria signifitgass er in nov schlantsch per tut l’organisaziun dal EHC San Murezzan, suenter che la squadra en la segunda liga è crudada or dals playoffs anticipadamain.

Cumbatter per mintga punct

La fin d’emna ha la squadra da San Murezzan da giugar ina runda dubla ord chasa. La sonda ils 4 da mars encunter Genevra e la dumengia ils 5 da mars encunter Meyrin.

Il gieu decisiv vegn tut tenor pir ad esser ils 12 da mars puspè encunter il CP de Meyrin, lura cun sustegn dal public engiadinais a San Murezzan.