Partenz Signuradi gudogna segunda partida

Las ultimas duas stagiuns ha Partenz Signuradi adina pers en ils playoffs encunter Dürnten. Quest onn ha l’equipa fatg meglier: Il HC Partenz Signuradi ha gudagnà l’emprima ed era la segunda partida dals mezfinals dals playoffs cunter ils Dürnten Vikings. Ordaifer cun 1:0 ed a chasa cun 2:1.

Partenz Signuradi ha survegnì revantscha

Per la meglra equipa grischuna da la segunda liga ha cumenzà la gievgia saira la seria dals mezfinals dals playoffs. Sco gia las ultimas duas stagiuns en il final s’inscuntra Partenz Signuradi cun l'equipa da Dürnten. Las ultimas duas giadas ha Partenz pers il final encunter Dürnten.

Durant la qualificaziun n’era Partenz Signuradi betg pli uschè dominant sco ils davos onns. Partenz Signuradi ha gì da cumbatter pli ferm per puncts e per victorias. Exact quai pudess uss esser bun per Partenz en ils playoffs. Partenz n’è betg pli il favurit e forza nizzegia quai.

