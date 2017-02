Per L'EHC San Murezzan è la stagiun a fin

Il club da hockey da San Murezzan perda ord chasa encunter l'EHC Schaffhausen cun 6:2.

Per San Murezzan è la stagiun da hockey fa fin. Encunter l'EHC San Murezzan ha stuì prender encunter ina terrada da 6:2 encunter l'EHC Schaffhausen.

Per il schef da sport dal EHC San Murezzan Andri Casty èn ils giugadurs il mument consternids. Ma els guardan cun curaschi enavant. Il club da hockey da San Murezzan po festivar quest onn ses giubileum da 100 onns. In motiv da far festa, di Casty.