Segunda terrada per San Murezzan cunter Schaffusa

San Murezzan ha era pers la segunda partida dals 8avels finals dals playoffs da la segunda liga cunter Schaffusa. Per ils Engiadinais vegn quai ussa stretg.

Suenter la terrada da 5 a 3 en l'emprima partida cunter Schaffusa, ha San Murezzan pers la segunda partida a chasa cun 4 a 2. Il gieu ha cumenzà gnervus. Tuttas duas squadras han gì schanzas da far gols. Suenter l'emprim terz ha Schaffusa però manà cun 1 a 0. En il segund terz ha San Murezzan giugà meglier, fatg dus gols ed è ì en avantatg cun 2 ad 1. Curt avant la fin dal segund terz ha Schaffusa però pudì egualisar la partida. Malgrà che San Murezzan ha fatg squitsch en il terz terz n'è quai betg gartegià als Engaidinais da puspè ir en avantatg. Schaffusa ha fatg anc dus gols. Il gol tar il 4 a 2 ha Schaffusa fatg ina secunda avant la fin.

En la seria da best of 5 maina Schaffusa uschia cun 2 a 0. Perda San Murezzan pia era la proxima partida - sonda che vegn - è la stagiun a fin per ils Engiadinais.

Partenz/Signuradi gudogna, Lai/Valbella perda

Il club da hockey da Partenz/Signuradi percunter ha gudagnà sia segunda partida da playoff cunter Bellinzona cun 6 ad 1. En la seria da best of 5 maina Partenz/Signuradi cun 2 a 0.

En la runda da relegaziun da la segunda liga ha Lai/Valbella pers cunter Küsnacht cun 4 a 2.

