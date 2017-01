Il HCD demontescha Berna

Il leader Berna na riva durant l’entira partida betg sin turas. Il HCD persuenter mussa ina ferma partida e gudogna la fin finala cun 5:1. Trais impurtants puncts per la missiun playoffs.

Tavau - Berna 5:1 ( 2:0 1:0 2:1 )

2' 1:0 Felicien Du Bois (Kousal)

14' 2:0 Dario Simion (Ambühl)

39' 3:0 Beat Forster

45' 4:0 Marc Wieser (Lindgren)

46' 5:0 Andreas Ambühl (Lindgren)

50' 5:1 Martin Plüss

Ils gieus da la NLA ils 13-01-17 Bienna - Ambri

3:2 ( 2:1 1:0 0:1 )

Tavau - Berna

5:1 ( 2:0 1:0 2:1 ) Genevra - Friburg

4:2 ( 2:1 1:1 1:0 ) Kloten - Losanna

3:6 ( 2:2 0:3 2:1 ) Lugano - SCL Tigers

4:3 ( 2:2 2:1 0:0 ) ZSC - Zug

7:1 ( 2:0 2:1 3:0 )

Il HCD cun blers gols e anc dapli schanzas

Il HCD ha da cumenzament davent gì la controlla dal gieu. Gia suenter duas minutas ha Felicien Du Bois pudì trair il 1:0. Grazia al gol da Dario Simion en la 14avla minuta è il HCD ì cun in avantatg da dus gols en l’emprima pausa. Era en il segund terz ha il HCD giugà ferm e vess senza il ferm goli dals bernais Leonardo Genoni pudì realisar in pli grond avantatg. Dentant han era ils attatgaders da Tavau pliras giadas betg nizzegià las bunas schanzas. La fin finala è quai dentant tut tuttina. Il HCD na dat numnadamain betg pli or da maun la partida e riva schizunt da trair duas giadas in gol cun in giugader pli pauc sin il glatsch. Tavau gudogna la fin finala cler e net la partida cunter il campiun svizzer actual cun 5:1

Gilles Senn spetga vinavant sin Shot-out

Il giuven goli dal HCD ha anc mai pudì finir ina partida senza cunter gol. Questa saira parava el cun ina buna prestaziun sin buna via. Il chapitani dal SCB ha lura dentant en la 50avla minuta tuttina anc destruì quella premiera e tratg il gol dad onur per il SCB. Gilles Senn spetga pia vinavant sin ses emprim shot-out.