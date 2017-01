Il HCD gudogna a Friburg cun 5:3

Il HCD è en furma e gudogna era oz puspè suenter il temp regular cunter Friburg. Gia ier han els gudogna cunter il champiun svizzer actual Berna. Quai dat sis novs puncts per Tavau. Els han ussa 54 puncts.

Malgrà ina partenza miserabla gudogna il HCD la fin finala a Friburg e va per sis puncts entaifer 30 uras. Il HCD era suenter 14 minutas gia cun 0:3 en retard. La squadra dad Arno del Curto mussa dentant morala è ha pudì egualisar en la 46avla minuta tal 3:3. En la 54avla minuta ha Robert Kousal schizunt pudì trair il 4:3 per il HCD. La decisiun finala è lura crudada en la 59avla minuta nua che Marc Wieser ha tratg il 5:3 en il gol vit. Il HCD gudogna uschia pia la segunda partida entaifer 30 uras e po s’allegrar da sis puncts ulteriurs en il cumbat per la qualificaziun pels playoffs.

Friburg - Tavau 3:5 ( 3:1 0:1 0:2 )

5' 1:0 Greg Mauldin (Kienzle, Mattet)

13' 2:0 Lorenz Kienzle (Schmutz)

14' 3:0 Greg Mauldin (Birner, Sprunger)

20' 3:1 Marc Wieser (Forster, Corvi)

33' 3:2 Felicien Du Bois (Ambühl)

46' 3:3 Jerome Portmann (Paschoud)

54' 3:4 Robert Kousal (Lindgren)

59' 3:5 Marc Wieser (Ambühl)

Las ulteriuras partidas (19:45)

Ambri - Genevra 2:3 ( 1:1 0:1 1:0 ) suenter prolungaziun

Berna - Bienna 1:0 ( 0:0 0:0 1:0 )

Losanna - ZSC 6:2 ( 1:1 2:0 3:1 )

SCL Tigers - Kloten 3:1 ( 0:1 2:0 2:0 )

Zug - Lugano 4:0 ( 2:0 2:0 0:0 )