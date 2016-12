Faber surpiglia l'emprim'equipa dal club da ballape Cuira 97. El succeda a Thomas Waser.

L'Ollandais da 55 onns surpiglia per immediat l'uffizi sco schef-trenader. Faber maina gia dapi in mez onn la partiziun dals juniors da Cuira 97. La stagiun 1992/93 aveva el sez giugà per l'FC Cuira en la liga naziunala B.

