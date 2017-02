San Murezzan maina suenter segund terz dal derby engiadinais

Durant il segund terz è l'EHC San Murezzan ì en avantatg cun ils gols da Gianni Donati e Marco Tosio

L'emprim terz è ì a fin cun in pari. Il 1:1 han fatg Andri Riatsch en la segunda minuta per CDH Engiadina ed Adrian Kloos en la 16avla minuta per l'EHC San Murezzan.

Durant il segund terz è l'EHC San Murezzan ì en avantatg cun ils gols da Gianni Donati e Marco Tosio. Ils gols en 21avla e 23avla mainan ad in resultat intermediar da 3:2.

Reto Mayer e Roman Dobler commenteschan live l'entir gieu e s'annunzian cun inserts e resumaziuns en il radio. Anna Caprez maina tras l'emissiun e fa las intervistas cun valitaziuns da presidents e giugaders.