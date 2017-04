Cunter il club da ballape da Montlingen ha Schluein Glion giugà in pari.

La partida da ballape tranter Schluein Glion e Montlingen che aveva cumenzà las 14:00 è ida a fin cun in pari. Nagina da las equipas ha pudì far in gol uschia ch'i è stà la finala 0:0.

US Schluein dovra urgentamain puncts per pudair giugar er l'onn proxim en questa liga. Els sa chattan anc adina sut il stritg da la tabella.

RR Sportissimo 17:00