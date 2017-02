Suenter che Marc Gini na dastga betg ir als campiunadis mundials da skis a San Murezzan sto el decider co vinavant. Terminar cun 32 onns la carriera u cuntinuar fin ils gieus olimpics 2018 a PyeongChang?

Il slalom da notg a Schladming l'emna vargada è stà la davosa schanza per Marc Gini dad anc sa qualifitgar. Gini era sin buna via da cuntanscher ina plazza en ils top 15 ch'avess purtà ad el la qualificaziun, mo Gini è crudà.

Magunà la frida

El haja duvrà intgins dis per magunar questa frida. Mo cun agid da sia dunna haja el dumagnà quai. Ussa participescha Gini ad intginas cursas da la cuppa d’Europa ed il mars anc ad in slalom da la cuppa mundiala. Lura vul Marc Gini sa decider co vinavant.

Duas opziuns

El haja duas opziuns: Cuntinuar fin ils gieus olimpics ni lantschar ina nova carriera sco fisioterapeut. In aspect pleda en mintga cas per cuntinuar. Suenter che Marc Gini ha gì da cumbatter ils ultims onns cun bleras blessuras saja el uss sauns. Il skiunz da 32 onns di ch’el sa sentia uss puspè sco in da 25 onns

