2014: Il derby ch'è stà la promoziun en 3. liga per Trun/Rabius

Ils derbys tranter l’US Danis-Tavanasa ed il CB Trun/Rabius procuran savens per bleras emoziuns. Il derbi dals 01-06-2014 dentant anc per dapli ch’usità.

Derby CB Trun/Rabius vs. US Danis-Tavanasa 2014 3:37 min, dals 2.6.2014

La situaziun da partenza per quest derby era fitg interessanta. Per Trun/Rabius muntava ina victoria la promoziun en 3. liga. Danis-Tavanasa duvrava ina victoria per salvar las schanzas sin la promoziun. Il victur ha la finala gì num Trun/Rabius ch'ha da lezzas uras uschia pudì far il pass en la 3. liga.