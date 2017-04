Il Club da ballape da Trun/Rabius ha gudagnà a Mutteins il derby cunter il rival etern l’US Danis-Tavanasa cun 2:0. Grazia a questa victoria è Trun/Rabius actualmain er il nov leader en la quarta liga da ballape.

A l’Uniun sportiva Danis-Tavanasa n’èsi betg gartegià da far revantscha per la terrada l’atun passà. Gia l’emprim derby vevan ils da Tavanasa pers a Trun cun 0:2. Er avant ils fans da chasa n’è Tavanasa vegnì da sajettar nagins gols cunter ils vischins, quai malgrà che l’equipa da Gabriel Derungs ha astgà giugar l’entira segunda mesadad cun in giugader dapli.

« En la cabina hai jau stuì auzar in zic la vusch ... e quai ha gidà. » Mario Solèr

trenader CB Trun/Rabius

Paucas secundas avant pausa ha il goli da Trun/Rabius, Sandro Tomaschett, survegnì la carta cotschna perquai ch’el ha giugar la balla cun il maun dadora la lingia da 16.

Quai n’ha dentant betg bittà ils da Trun ord il concept. Anzi, curt suenter la pausa ha Trun pudì augmentar al 2:0 grazia ad in gol da Gian-Andrea Beer. Per il 1:0 per Trun/Rabius en la 39avla minuta aveva l’Ollandais Piet Raap procurà.

« Trun ha merità la victoria. Els han garantì dà in meglier ballape oz. » Gabriel Derungs

trenader US Danis-Tavanasa

La finala han ils da Trun/Rabius merità la victoria encunter ils vischins da Danis-Tavanasa. Trun ha giugà cun dapli engaschi, fatg dapli squitsch ed era creà las bleras schanzas. A Tavanasa n’è betg grategià da mussar il gieu giavischà ed uschia era regalar al trenader Gabriel Derungs ina victoria tar ses davos derby.

En la tabella da quarta liga ha il CB Trun/Rabius pudì sa distanziar in zic da l’US Danis-Tavanasa. Trun ha da nov 27 puncts e salida actualmain da la posiziun 1. Tavanasa resta vinavant sin 24 puncts.

