Trun encunter Tavanasa – quai è dapli che mo in gieu da ballape. Quest derby en quarta liga è in duel tranter duas equipas vischinas, tranter dus rivals, ma igl è era ina gronda festa da ballape en la Cadi.

Ils giugaders annunzian il cumbat 0:43 min, Actualitad video dals 12.4.2017

Il derby tranter Trun e Tavanasa è insatge tut spezial per las duas equipas da ballape, e sa chapescha era per ils trenaders. Tenor Mario Solèr che trenescha ils da Trun/Rabius saja quai gieu mintgamai ditg avant in grond tema. I saja simplamain ina rivalitad cun ina lunga istorgia.

La tensiun crescha

Per Gabriel Derungs, il trenader da l’US Danis-Tavanasa, èsi ses davos derby sco trenader. Il pli grond regal fiss, sche sia equipa gudagnass quest gieu, ma il respect dals da Trun saja grond, di Derungs. En mintga cas sa legran tant Mario Solèr sco er Gabriel Derungs sin quest derby da glindesdi Pasca.

La tabella empermetta in gieu da gronda tensiun. Suenter ils emprims 12 gieus da campiunadi han omaduas equipas tuttina blers puncts. Trun e Tavanasa èn uschia era vischins en la tabella da la quarta liga.

