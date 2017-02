Hockey 2. liga: San Murezzan en ils playoffs – Engiadina anc betg

Da las duas equipas da hockey engiadinaisas è San Murezzan gia sa qualifitgà per ils playoffs – l'Engiadina anc betg.

En la runda da qualificaziun da la segunda liga da hockey èn mo pli da giugar trais partidas. En questas trais partidas na sa mida betg pli la massa per San Murezzan. La quarta plazza, ed uschia ina plazza cun dretg da chasa per ils playoffs; è matematicamain anc pussaivla, però betg realistica. Uschia po San Murezzan sa preparar optimal per ils playoffs che cumenzan la mesadad da favrer.

« La stagiun è stada fitg speziala. Nus avain gì autras spetgas. » Andi Casty

schef da sport San Murezzan

Tut auter la situaziun tar Engiadina. Entant che San Murezzan è gia da la vart segira cumbatta l’equipa da l’Engiadina Bassa anc adina per restar en segunda liga. Actualmain e la segunda equipa engiadinaisa en segunda liga sin la penultima plazza, quai cun medem bler puncts sco Lai che è per il mument davos. Sin il stretg, ed uschia sin ina plazza che segira la liga mancan duos puncts. A l’equipa che è promovida da primavaira en la segunda liga restan mo pli trais gieus per far tut clar. Cas cuntrari spetgan partidas da playout.

« L’equipa ha fatg in grond pass enavant. Jau sun optimistic che nus restain en la segunda liga. » Marco Ritzmann

president CdH Engiadina

