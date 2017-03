L’organisaziun dal Maraton da skis engiadinais ha introducì per quest onn ina nova cursa da passlung gia la gievgia. Quai per procurar ch’ils passlungists vegnian gia pli baud en Engiadina.

La nova «Cursa da notg» cun in traject da 17 kilometers da Segl fin a Puntraschigna, duai esser in’ulteriura attracziun per ils passlungists durant l’emna dal Maraton da skis engiadinais. La cursa è pussaivla en tuttas duas tecnicas, classic e skating. Ils participants han d’avair cun sai ina glisch da frunt cun quai che la loipa n’è betg illuminada sur tut il traject.

Grond interess

Per l’emprima ediziun da la «Cursa da notg» datti gia passa 300 annunzias. Tut tenor saja er bain pussaivel che nums prominents vegnan ad esser a la partenza la gievgia saira, uschè il president da l’organisaziun, Menduri Kasper.

Acclimatisaziun n’è betg pli dumandada

Auter sco anc avant 20 onns, na cusseglian experts betg pli als curridurs da vegnir en Engiadina in’emna avant la cursa per ch’il corp sa disia vi da l’autezza. Il cuntrari è il cas: in’excursiun d’in di bastia tenor els per far in maraton u tut tenor perfin viagiar en Engiadina, currer ils 42,5 kilometers e puspè turnar a chasa il medem di. Il tipic participant dal Maraton da skis engiadinais che passenta almain in’emna en Engiadina, na dettia strusch pli, deplorescha Kasper. Perquai emprov ins uss puspè da prolungar l’emna da maraton cun novas purschidas.

Sprint da notg resta

Sper la nova «Cursa da notg» segua il di suenter sco usità il «Sprint da notg» dal Maraton da skis engiadinais, nua che prominents curran in percurs a San Murezzan Bogn il venderdi saira. Las annunzias per quella cumpetiziun empermettia in grond spectacul, dapli na vul Menduri Kasper dentant betg anc tradir.