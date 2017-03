Cursa sperta cun blers participants

Per la 49avla ediziun dal Maraton engiadinais èn s'annunziads fin sonda saira 13'193 curriders e curridras. Tenor ils organisaturs saja la loipa fitg sperta.

Tempraturas miaivlas ed in zic vent da davos pudessan procurar per buns temps a l'arrivada a S-chanf - tenor ils organisaturs forsa schizunt per in nov record. Il record actual sin la cursa che maina dapi il 2004 tras il guaud da Staz tegn actualmain l'anteriur currider norvegiais cun 1:24:30 Tor Arne Hetland.

Quest onn èn divers gronds nums a la partenza, tranter auter Dario Cologna, Jean-Marc Gaillard, Illia Chernusow, ils norvegais Tomas ed Even Northug u er ils idigens Toni Livers e Roman Furger.