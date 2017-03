Trenader da victur olimpic unscha skis per ils seniors

Sco trenader ha el gudagnà cun il passlungist russ la medaglia d’aur olimpica en la cursa sur 50 kilometers a Sotchi. El mument ha Reto Burgermeister nagina lavur stabla. El va da job tar job. il mument è el engaschà als campiunadis da seniors a Claustra en in’equipa da service.

Ina gronda differenza da las cursas internaziunalas dals seniors a Claustra tar la cuppa mundiala dals profis vesa Burgermeister betg. Las cursas vegnian prendidas fitg seriusas ed ils curriders sajan gnervus. El e ses collegas fan tut il pussaivel per procurar per sperts skis per las curridras ed ils curriders.

Cura che quest engaschi è fini, va Reto Burgermeister en Frantscha dal sid sco guid da velo tar in purschider da vacanzas activas. El va da lavur tar lavur per vegnir atras.

« La finamira è claramain da turnar en la cuppa mundiala. » Reto Burgermeister

Ma la gronda finamira resta dad returnar en la cuppa mundiala da passlung. El ha trasora puspè discurs cun diversas equipas. Il mument na saja dentant betg in bun mument per midadas. Pertge in onn avant ils gieus olimpics d’enviern veglia nagin far midadas en l’equipa. Cura ch’ils gieus èn alura a fin, spera Burgermeister da pudair turnar sco trenader en il circus da passlung. Tgisà, forsa era sco trenader tar Swiss Ski. Fin ussa n’haja betg constà, ma forsa che quai vegnia anc.

