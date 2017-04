Sas anc? Dal derby da la Cadi denter l’Uniun sportiva Danis-Tavanasa ed il Club da ballape Trun/Rabius datti numerusas anecdotas. Igl è istorgias da grondas victorias e da sgarschaivlas terradas. RTR ha laschà raquintar intginas da quellas da giugaders dad oz e da pli baud.

K.O. en il mument decisiv

Patrizio Decurtins da Trun ha 22 onns ed è attatgader dal CB Trun/Rabius. Avant trais onns ha el festivà ina bella victoria en in derby. Grazia ad ina victoria da 3 a 2 encunter l’US Danis-Tavanasa ha Trun/Rabius festivà la promoziun en terza liga. Tuttina resta quella victoria betg mo en buna memoria a Patrizio Decurtins. Curt avant il gol decisiv è el numnadamain ì k.o. ed è sa tschentà en il spital.

Il discjockey sco speaker tar la gronda blamascha

Dapi in mez tschientaner è Gabriel Derungs activs en l’Uniun sportiva Danis-Tavanasa, quai sco giugader, giugader-trenader ed actualmain en sia ultima stagiun sco trenader. Cura ch’el era giuvens veva in discjockey exnum vulì commentar in derby ed aveva perquai installà tut sias apparaturas a Tavanasa. Disgraziadamain haja el pudì commentar quasi mo gols da Trun.

Il senior che vess gì da franar Pauli Friberg

Gieri Decurtins da Trun ch’ha oz 76 onns ha gì ina brava incumbensa tar ses ultim derby a Tavanasa. Atgnamain aveva el gia terminà sia carriera en terza liga e deva mo pli cun ils seniors. Mo pervia da mancanza da giugaders è el vegnì reactivà per in gieu. Sco defensur vess el stuì franar il meglier giugader da Tavanasa, il giuven Pauli Friberg ch’aveva gist suttascrit in contract tar Son Gagl per far carriera en la liga naziunala A.

Terminà la carriera cun ina victoria en il derby

Blers onns è Curdin Derungs stà il garant da gols da l’US Danis-Tavanasa. L’onn passà ha il fegl dal trenader Gabriel Derungs terminà sia carriera en la pli bella moda pussaivla, cun ina victoria en il derby a Trun.

Mitschà en l’ultim mument da la relegaziun

Ina giada u l’autra è il derby da la Cadi era stà decisiv pertutgond relegaziun u promoziun. Uschia era in derby a Trun a la fin dals onns 70. Gabriel Derungs e l’US Danis-Tavanasa duvravan urgentamain puncts per mitschar da la relegaziun e stuevan perquai gudagnar a Trun.

Fatg festa gia avant il gieu

Ina victoria en il derby tranter Danis-Tavanasa e Trun/Rabius è adina stà la raschun per ina gronda festa. Roland Decurtins ha giugà blers onns cun Trun/Rabius. Ina giada cura ch’els eran anc giuvens hajan giugaders da Trun e da Tavanasa gia fatg festa communabla gia avant il gieu.

RR actualitad 17:00