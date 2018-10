Tut legal

Sch'ins auda da plantaschas «indoor» da chonv lura vegn spert il patratg da l'illegalitad. I dat dentant er talas plantaschas tut legalas sco per exempel a Domat. Igl è numnadamain lubì da vender cannabis che na cuntegn betg dapli che 1% THC, la substanza che fa vegnir «high». En l'ultim temp èn uschia naschidas differentas interpresas che produceschan products da cannabis.

La liberalisaziun

Ils onns novanta hai dà ina liberalisaziun da la producziun da chonv. Quella ha lubì da plantar a Ladir ers da chonv e da racoltar quel il 1999. Ils purs avevan natiralmain speranza sin entradas supplementaras entras la vendita da products medicinals fatgs a basa dal chonv.

Il chonv è ina planta fitg veglia. Descripziuns sco i era da plantar e tractar il chonv, aveva l'institut federal per provas d'agricultura gia communitgà l'onn 1942. Quest text ha il Radio Rumantsch purtà en l'emissiun «Allegra» l'onn 1985.

Chonv per ils turists

La liberalisaziun dal chonv ha era sveglià la creativitad da Grischun Vacanzas. Bainvegni a Cannabis - bainvegni en la terra dal chonv.

La contribuziun dal Telesguard mussa era che quella acziun n'ha betg plaschì a tuts.

Cun gliez vai jau schon in zic miserias ch'ina instituziun sco Grischun Vacanzas sto gest ir a far reclama cun insatge che animescha la giuventetgna ed ils uffants forsa da fimar.

Lescha è lescha

I ha dentant era dà temps nua che purs han stuì destruir lur racolta perquai che las plantas cuntegnevan memia bler THC pervia da l'aura favuraivla.

Il chonv en cuschina...

Ozendi ha il chonv chattà la via enavos en cuschina - e quai era tar cuschinieras da num e da pum sco Rebecca Clopath. La planta vala sco savurusa e dat in bun gust a differentas tratgas sco paun, pettas ni marendaria. Il Radio Rumantsch ha fatg ina viadi en cuschina ed ha era preschentà ideas per promover il chonv sco nutritiva.

... e per fimar

En il decurs d'intgins decennis è il chonv vegnì stuschà en l'illegalitad. Chonv vegn lura numnà haschisch, marihuana, pastg ni cannabis. Quai è dentant mo in aspect da questa planta culturala magari interessanta.

