L’atun – stagiun da las colurs magicas

L’atun vegn era numnà la stagiun d’aur. La feglia da las plantas cun tut sia paletta da colurs che croda per terra. Il tschiel blau che lubescha ina vista clera sur culms e vals. Il temp da la racolta.

In siemi d’aur

Contemplar bain l’atun cun sias bellezza colurs pon ins cun viandar sur prads e pradas. Ina gronda impressiun fan las colurs da las differentas plantas en ils guauds. L'um da camera Mic Feuerstein da la Televisiun Rumantscha aveva ramassà talas impressiuns sut il titel “Il sömmi d’or” l’atun dal 1987.

L'atun - il sömmi d'or 04.10.1987 6:31 min, L'archivar recumonda dals 4.10.1987

Las fieras d’atun d’antruras

In grond di per ils purs e per ils martgadants era avant onns las fieras da muvel l’atun. Suenter che las alps eran stgargiadas vegniva la biestga vendida. Ina impurtanta fiera era quella d'Andeer sco center geografic amez il Grischun.

Fiera da biestga ad Andeer 17.09.1988

Lavurs d’atun en iert e curtin

In'emissiun dal Radio Rumantsch dal 1982 era sa profundada cun il tema da las lavurs d’atun en iert e curtin. L'emissiun s'adressava surtut a lay puras, ma era a persunas interessadas da las lavurs en iert e curtin.

Far laina l’atun

Suenter l’atun suonda l’enviern. Pli baud, avant ch’ins stgaudava cun ieli u indrizs solars, stueva la laina vegnir semtgada per ch'ins saja preparà sin la stagiun fraida. Il redactur Gion Tschuor da la Televisiun Rumantscha aveva preschentà la fin dal 20avel tschientaner differents Sursilvans cun lur plunas da laina avant chasa ed en clavà.

Far laina l'atun 17.10.1999 5:59 min, L'archivar recumonda dals 17.10.1999

L'utuon es per murir

Ina poesia d'atun da Peider Lansel legida il 1952 da Cla Biert.