Suar en tutta fradaglia

Ir a guaud èra oriundamain plitost ina lavur da l'enviern. Ina lavur dira che n'è betg sa midada da funs, malgrà las maschinas e l'equipament da protecziun. Mastregns pli "novs" èn lura vegnids cun il turissem. Saja quai manischunz da ratrac, patrugliader da pista ubain scolast da skis.

La lavur durant l’enviern en ils guauds

La lavur da guaud dantruras - sco noss tats gievan a guaud

Oz è la lavur da guaud modernisada e vegn fatga per gronda part cun maschinas. Quai n’èra betg adina uschia. Il balcun tort dal mars 1968 mussa co la lavur d’enviern en ils guauds vegniva fatga antruras be cun resgias, manera/sigurin e zappins. Il med da transport eran ils chavals. La marenda faschevan ils umens da guaud sur fieu avert.

In di cun ils taglialaina da Zernez

In inschigner forestal da la Bassa, in pur, in emprendist ed in um da guaud en plazza stabla. Quai è la squadra che la Svizra Rumantscha dal 1982 ha accumpagnà durant in di da lavur en il guaud da Zernez. Cuntrari al 1968 èn els en viadi cun Jeep e lavuran cun resgias a motor. Malgrà la fradaglia, regia ina atmosfera chauda ed amicabla tranter ils umens.

« Il turissem na sto betg adina esser il davos salvament, i dat alternativas" » moderatur

Il guaud viva

Chapellinas, visier, vestgadira e stgarpas da protecziun. Uschia sa preschenta la squadra d’umens da guaud en la Svizra Rumantscha dal 2006. Da vesair èn dentant era resgias a motor, sugas, cric ed automat da sromar e tagliar burels. Malgrà quai svilup – la lavur en il guaud, resta ina lavur dira e stentusa.

Ils eroxs da la naiv

Schaner 2006 stagiun auta en l’Engiadina. Sin pista, sin via, sper la loipa ed en l’aria guardan ils «eroxs da la naiv» che tut giaja sco quai ch’i ha dad ir.

« Durant che tschels van en sortida essan nus vid la lavur » Andri Pedotti

manischunz da ratrac

Il Telsguard ha accumpagnà durant in’entira emna la lavur d’in manischunz da ratrac, da patrugliaders da pista, d’ina media da la Rega, dal policist communal e d’ina ustiera en il territori da skis. Ils ins fan pista durant la notg, ils auters salvan skiunzs che han fatg accident, l’ustiera guarda per il bainstar corporal ed era il policist che controllescha ils parcadis en vischnanca ha ina impurtanta incarica.