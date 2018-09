Blers magisters deploreschan che en lur classa dettia adina dapli uffants che na sappian betg sa concentrar, che na stettian quiets e che na sappian betg s'adattar a las reglas en classa. Ed alura vegn gugent ditg che quest uffants hajan in ADS. Tge vul quai precis dir, tge èn ils criteris per la diagnosa psichiatrica e tge pon ins far per gidar a quests uffants, als magisters ed als geniturs? Respostas dal psicolog d'uffants Philipp Ramming.