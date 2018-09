En la vegliadetgna da 10 onns è Jacob Jecklin (1644-1704) partì da Zuoz per l'Italia. Sco chalger, schuldà e commerziant è el viagià tras la mes'Europa. Il 1667 è el partì en servetsch militar da l'Ollanda per l'India, rivà è Jecklin dentant mo enfin il Cap dal Sid. Qua ha el avert in affar per rauba da pel. Tschintg onns suenter s'embartga el per l'insla Java, nua che el marida in Giapunaisa. La dunna e ses 5 figls èn dentant morts bainbaud. A Java ha el fatg commerzi cun diamants ed è turnà suenter 44 onns ord patria sco um ritg a Zuoz. La vita d'in grond aventurier raquintada dad Adolf Collenberg.