Tranter las figuras fascinantas da la renaschientscha taliana s’auda il filosof Pico della Mirandola (1463-1493). Oz è el enconuschent a nus surtut pervia d’ina scrittira: ses tractat De hominis dignitate – sur da la dignitad dal carstgaun (publitgà posthum 1496). Sco in dals emprims ha Pico analisà quai che dat al carstgaun ina posiziun unica tranter essers celestials ed essers terresters, tranter anghels ed animals: sia libertad d’eleger la via ensi ni quella engiu. Pico viveva en in temps da burascas politicas e da radicalisaziuns religiusas. El veseva la funcziun dal filosof era en il pacificar ils chaus stgaudads ed en l'animar a la convivenza – cun regurdar ils adversaris al pli grond stgazi che nus avain: la libertad.