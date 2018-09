Quest onn celebrain nus fitg baud Pasca, l’unica gronda festa cristiana che è fixada tenor il gir da la glina. Ma era autras curiusitads èn colliadas cun la celebraziun da la resurrecziun. La lieur da Pasca che porta ils ovs senza uvar sezza u la tradiziun da mazzar in ansiel. Per il mattet en il raquint "Crispin" da Cla Biert ha la mort da ses ansiel preferì in effect traumatic. Pir cur che ses bab suna ina melodia trista cun la ghitarra riva el da superar sia dolur. Ina resurrecziun plain fidanza è er il motiv ed il tema da la 2. sinfonia da Gustav Mahler.