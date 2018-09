Per l'uman è l'enviern ina stagiun plain activitads, nus chattain recreaziun en la natira. L'enviern, entant che la cuntrada è cuvrida cun naiv, è però per ina pluna animals in temp da selecziun.

Per l'uman è l'enviern ina stagiun plain activitads, nus chattain recreaziun en la natira. L'enviern, entant che la cuntrada è cuvrida cun naiv, è però per ina pluna animals in temp da selecziun. Els na dastgan sguazzar lur reservas d'energia. I dat situaziuns, nua che l'activitad umana ed ils basegns da la selvaschina sa cuntrafan. En regiuns nua che quai è il cas, ston ins chattar soluziuns che adereschan als basegns da la selvaschina ed als umans. Igl è però era impurtant da surlaschar parts da la cuntrada a la selvaschina, per che ella possia passentar questa stagiun critica cun paus.