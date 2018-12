Per ses anniversari è cumparì in’autobiografia concepida en furma d’in discurs u intervista. Ella porta il titel “Über Gott und die Welt”. Robert Spaemann è in um che pensa en moda sceptica e critica ed el è in filosof che sa fa patratgs davart Dieu.

Per Spaemann èsi cler: Dieu exista. Cun questa persvasiun e cretta noda il filosof critic cunter nundumbraivlas premissas da noss temp e porscha in’alternativa. Dentant co metter il dubi e la persvasiun sut in chapè?