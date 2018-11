Anne ha stgatschà cun rampigns feminins l’emprima regina per pudair daventar la segunda, e sia dama da la curt Jane Seymour ha stgatschà ella per daventar la terza, ed autras en suandadas.

Gaetano Donizetti ha fatg or da quest mund d’intrigas in’opera. Sia 31avla opera è stada per el in triumf. Anc oz essan nus tutgads dad “Anna Bolena” che vegn sut las rodas da la favur e disfavur d’in retg autocratic e lunatic.