Sche nus tegnain avert la porta ad insatgi che ha ils mauns plains, sche nus telefonain als pumpiers pertge che nus vesain che i arda insanua u sche nus ans bittain en l’aua fraida per salvar in ester che ristga da najar – tge senn fa quai?

Faschain nus tut quai mo ord spir altruissem ed amur per il proxim, per avair ina meglra plazza en tschiel u avain nus tuttina en ina moda u l’autra in profit zuppà? Cura essan nus pronts da gidar, tge èn nossas motivaziuns e tgi profita?

Tge èn il mecanissems, tge nossas motivaziuns, tge vul dir altruissem e tge è in cumportament prosozial? Il Forum da in sguard a noss altruissem, a noss cumpartiment prosozial e da tut nossa raschuns da far quai.