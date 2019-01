El na sa nuspiva betg da trair ses convischins avant dretgira ed ha tegnì en alteraziun la vischnanca da Lumbrein cun process, dispitas e stgandels. El era in um cudeschà sco paucs purs da ses temp, in original Lumnezian che ha surlaschà als auters da sbittar u admirar el.

La vita dal Gion da Farglix cumpiglia tut quai che i vul per ina bun’istorgia: spiert, passiuns vividas e zuppadas e per finir in murdraretsch.