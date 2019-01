Suenter che nus avain durant ils davos tschientaners extirpà l’urs pass per pass, avain nus ils ultims onns adina puspè visitas dad in u l’auter urs si da l’Italia.

L’urs è in animal che è s’adattà ad ina vita extrema en pliras modas e manieras. El fa in paus d’enviern e per far quai ha el sviluppà in sistem raffinà per trair a niz sias reservas da grass.

L’urs partureschan durant quest temp era ses pitschens. Dentant pli o main mintga urs che turna chaschuna adina puspè grondas discussiuns. Ma era il fatg che ils urs che vegna tar nus fan gugent in u l’auter problem ha ina raschun biologica.