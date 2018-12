Dentant sco è quai tar ils umens? Diversas istorgias ed ideas accumpognan l’umanitad en questa dumonda. Per nus ozendi èsi cler che la concepziun è liada a la sexualitad e che i vul in um ed ina dunna per che i dat in uffant.

Dentant quai n’era betg adina uschè clar. Il Forum preschenta l’istorgia da quest model e l’effect che ella ha gì sin la rolla u las rollas da l’um sco bab.