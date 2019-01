Pli tard fan ils pitschens plans, vulan savair quantas notgs ch’igl è anc da durmir enfin Silvester u dumondan da cumprar in bumba cun surpaisa per la fin da l’onn, quai damai che els san pensar in pau ordavant.

Ed anc pli tard san els che sche ins dovra trais dis per ir sin la glina, alura dovran ins era trais dis per turnar. Co continuescha quest svilup e tgeninas noziuns e categorias ston uffants enconuscher per sviluppar in’idea dal temp?