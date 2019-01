Il schurnalist tudestg Dieter Zimmer ha publitgà dacurt in cudesch cun il titel: “È l’intelligenza ertaivla?” Sche quai fiss uschia tge consequenzas avess quai per la scolaziun e la politica da famiglia?

U è l’intelligenza tuttina nagut auter sco quai che in test d’intelligenza dumonda e mesira, vul dir in fatg cultural che sa mida cun ir dal temp? Co vegn intelligenza insumma definida, datti mo in’intelligenza e tge di in quozient d’intelligenza davart nossas capacitads?