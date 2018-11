Tuts diesch han ins dumandà vi da tge che els crajan. A tge craja da dunna da la cultura, il reverenda, il medi, il fotograf, la giuvna da 14 onns u la dunna attempada da 102 onns? Diesch giadas la medema dumonda – e diesch giadas respostas cumplettamain differentas.

Edì quest magazin la baselgia catolica da St. Josef che sa chatta amez il circul 5. Per il 100avel anniversari da lur baselgia han els decis d’ir vias novas, da tematisar la cretta e da far recloma per lur baselgia.