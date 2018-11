“L’istorgia da l’umanitad ans mussa che ils umans n’emprendan betg da l’istorgia”, ha ditg Mahatma Gandhi. Per auters è l’istorgia la clav per chapir il preschent.

Dentant tge precis ans mussa l’istorgia, tge po u duess ella contribuir per nossa vita u a tge serva l’istorgia insumma? Adolf Collenberg e Martin Camenisch han en mitga cas in passiun tut speziala per quest rom.

En in FORUM discutan ils dus istorichers da differentas generaziuns davart la necessitad, ils cunfins e las pussaivladads da l’istorgia.