Dacurt ha in studi scientific savì cumprovar che la lieur alva è stressada en las regiuns turisticas. En sias chatlaunas pon ins mesirar ils ormons da stress.

Durant l’enviern remaglia la lieur perfin las atgnas chatlaunas per trair a niz tut las energias. La lieur da Pasca stat pli patgific, ella è surtut da tschigulatta ed ina tradiziun "moderna".

Ma la lieur è impurtanta per nus en blers reguards. Pertge èn ils abitants da Trun "las liaurs" e tge colliaziun han els cun ils asens da Sent? Pertge schain nus "qua giascha la leivra aint il paiver" per exprimer "quai è il coc da l'ov"?