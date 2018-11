Peer Gynt, ch’ins numna era il “Faust dal nord” è in drama dal scriptur norvegiais Henrik Ibsen.

Ibsen ha sviluppà ina dramaturgia revoluziunaria per raquintar l’istorgia dal siemiader Peer Gynt che tschertga la ventira – in toc che sburfla d’istorgias, fantasias e pulaccas. Dentant pli enconuschent che l’istorgia è la musica che Edvard Grieg ha cumponì per la premiera il 1876 ad Oslo.

La musica sa basa sin tradiziuns popularas, sin chanzuns e sauts, ed ella maina nus dals flums e guauds da la Norvegia en terras lontanas dal sid – dal Maroc fin a Cairo. Plirs tocs èn veritabels verms d’ureglia.