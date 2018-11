Engular è in act social

Engular, dir manzegnas, demolir chaussas u far il pisch en letg èn cumportaments che n’èn betg fitg socials. In tal depurtar irritescha, na procura betg exnum per simpatia, è dischagreabel e schizunt insupportabel.

Dentant tge è la differenza tranter in depurtament asocial e la delinquenza e daco po engular esser ina act fitg social?